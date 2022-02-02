Üye Girişi
"Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika

"Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapıldı

02.02.2022 20:28

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasının dördüncüsü yapıldı.

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasının dördüncüsü yapıldı.

Kent genelindeki uygulama kapsamında, Beyoğlu'nda Taksim Meydanı, Fatih'te Millet Caddesi ile Kadıköy Altıyol gibi merkezi bölgeler başta olmak üzere birçok noktada polis ekiplerince denetimler gerçekleştirildi.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz-Liman şubeleri ile Özel Harekat ekipleri katıldı.

Denetimlerde, trafik ekipleri sürücü ve araçlara ait belgeleri incelerken, asayiş ekipleri de araçlarda arama, üst araması ve GBT kontrolü yaptı.

Yeditepe Huzur asayiş uygulaması yapıldı
Yeditepe Huzur asayiş uygulaması yapıldı
Yeditepe Huzur asayiş uygulaması yapıldı
Yeditepe Huzur asayiş uygulaması yapıldı
Yeditepe Huzur asayiş uygulaması yapıldı
Yeditepe Huzur asayiş uygulaması yapıldı
Yeditepe Huzur asayiş uygulaması yapıldı
Yeditepe Huzur asayiş uygulaması yapıldı

YORUMLAR
500

İstanbul, Beyoğlu, Taksim, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:47 Galatasaray taraftarını çıldırttı! Gedson Fernandes'in tanıtım klibinde olay gönderme
20:44 HDP'den ortak aday yorumu: Mutabakat oluşursa muhalefetin bu fikrine açığız
20:37 Defne Joy Foster'ın 12 yaşına giren oğlunun son halini gören sosyal medya kullanıcıları çok şaşırdı
20:09 Kolombiya'da korkunç cinayet! Ormanlık alanda tecavüz ettikleri 4 çocuk annesi kadını çırılçıplak bırakıp kaçtılar
19:57 Türkiye - Ermenistan uçuşlarının tekrar başlaması sonrası Erivan'dan kalkan ilk uçak İstanbul'a indi
19:56 Ozan Tufan'la aynı uçaktaydı! Fenerbahçe tecrübeli futbolcunun transferinden vazgeçti
19:54 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu'ndan sonra açıklama yaptı: Yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 68,7 oldu
19:39 Şaşıran olay! Beşiktaş'ın yeni transferi resmen Rizespor'da
19:37 Son Dakika: Türkiye'de 2 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 217 kişi vefat etti, 110 bin 682 yeni vaka tespit edildi
19:28 Evinde temizlik yaparken halının altında gizemli kasa bulan kadın şaşkınlık geçirdi! Hiç kimse açamıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 20:55:15. #1.11#
SON DAKİKA: "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement