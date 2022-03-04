İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika
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İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapıldı

04.03.2022 21:08
İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapıldı

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasının sekizincisi gerçekleştirildi.

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasının sekizincisi gerçekleştirildi.

Kent genelindeki uygulama kapsamında birçok noktada polis ekiplerince denetimler yapıldı.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz-Liman şubeleri ile Özel Harekat ekipleri katıldı.

Taksim Meydanı'ndaki denetimde araçlarda arama yapıldı, sürücü ve araçlara ait belgeler incelendi.

Narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.

İstanbul'da Yeditepe Huzur asayiş uygulaması yapıldı
İstanbul'da Yeditepe Huzur asayiş uygulaması yapıldı
İstanbul'da Yeditepe Huzur asayiş uygulaması yapıldı

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Narkotik, İstanbul, Asayiş, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika
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