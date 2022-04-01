İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika
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İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapıldı

01.04.2022 21:10
İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapıldı

İstanbul'da, "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında araçlarda denetim yapıldı.

İstanbul'da, "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında araçlarda denetim yapıldı.

Kent genelindeki uygulama kapsamında birçok noktada polis ekiplerince denetimler gerçekleştirildi.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz-Liman şubeleri ile Özel Harekat ekipleri katıldı.

Taksim Meydanı'ndaki denetimde polis ekipleri araçlarda arama yaptı, sürücü ve araçlara ait belgeler incelendi.

Narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.

İstanbul'da Yeditepe Huzur asayiş uygulaması yapıldı
İstanbul'da Yeditepe Huzur asayiş uygulaması yapıldı

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Narkotik, İstanbul, Asayiş, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika
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