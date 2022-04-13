İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika
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İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapıldı

13.04.2022 22:22
İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapıldı

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Kent genelinde birçok noktada yapılan uygulamaya Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz-Liman şubeleri ve Özel Harekat ekipleri katıldı.

Uygulama kapsamında polis ekipleri, araçları durdurup kontrol etti, sürücülerin üst aramasını yaptı.

Taksim Meydanı'nda ekipler, bazı araçların iç ve bagaj kısımlarında arama yaptı, sürücü ve araçların evraklarını inceledi.

Narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.

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Narkotik, İstanbul, Asayiş, Liman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika
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