"Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika
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"Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapıldı

20.04.2022 22:45

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş denetimi gerçekleştirildi.

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş denetimi gerçekleştirildi.

Toplumun huzur ve güvenliği için kent genelindeki birçok noktada yapılan uygulamaya Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz-Liman şubeleri ve Özel Harekat ekipleri katıldı.

Denetimlerde polis ekipleri, araçları durdurarak kontrol etti, sürücülerin üst aramasını yaptı.

Taksim Meydanı'nda ekipler, durdurdukları araçların iç ve bagaj kısımlarında arama yaparken sürücü ve araçların belgelerini inceledi.

Narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.

Yeditepe Huzur asayiş uygulaması yapıldı
Yeditepe Huzur asayiş uygulaması yapıldı
Yeditepe Huzur asayiş uygulaması yapıldı
Yeditepe Huzur asayiş uygulaması yapıldı

YORUMLAR
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Yapılan denetimlerde aranan 4 şahıs yakalandı Yapılan denetimlerde aranan 4 şahıs yakalandı

Narkotik, İstanbul, Asayiş, Liman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika
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