İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika
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İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapıldı

27.04.2022 22:29
İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapıldı

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Toplumun huzur ve güvenliği için kent genelindeki birçok noktada yapılan uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz-Liman şubeleri ve Özel Harekat ekipleri katıldı.

Denetimlerde, polis ekipleri, araçları durdurarak kontrol etti, sürücülerin üst aramasını yaptı.

Taksim Meydanı'nda ekipler, durdurdukları araçların iç ve bagaj kısımlarında arama yaparken sürücülerin belgelerini inceledi.

Narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.

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Narkotik, İstanbul, Asayiş, Liman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika
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