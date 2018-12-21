İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' Denetimi
8 saat önce
İSTANBUL genelinde 'Yeditepe Huzur 21' denetimleri gerçekleştirildi.
İSTANBUL genelinde 'Yeditepe Huzur
21' denetimleri gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında Taksim
Meydanı'ndaki uygulama noktasında şüpheli görülen kişi ve araçlar durdurularak, didik didik arandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
, il genelinde yapılan asayiş denetimlerinden biri olan 'Yeditepe Huzur'un 21'ncisini bu akşam gerçekleştirdi. Taksim Meydanı da uygulama kapsamındaki denetim noktalarından biriydi. Emniyet Müdürlüğü
'nün birçok biriminin katılımıyla oluşturulan ekipler, şüpheli gördükleri kişi ve araçları durdurdu. Şüphelilere Genel Bilgi Taraması (GBT) ve üst araması yapılırken, araçlar da didik didik arandı. Aramalara Narkotik
Suçlarla Şube Müdürlüğü'nün uzman köpeklerinden "Lucky" de katıldı.
- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 09:52 Kaynak: DHA
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