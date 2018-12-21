Son Dakika Haberleri: İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' Denetimi

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' Denetimi

8 saat önce

İstanbul genelinde 'Yeditepe Huzur 21' denetimleri gerçekleştirildi.

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' Denetimi, System.String[]


İstanbul genelinde 'Yeditepe Huzur 21' denetimleri gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında Taksim Meydanı'ndaki uygulama noktasında şüpheli görülen kişi ve araçlar durdurularak, didik didik arandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, il genelinde yapılan asayiş denetimlerinden biri olan 'Yeditepe Huzur'un 21'ncisini bu akşam gerçekleştirdi. Taksim Meydanı da uygulama kapsamındaki denetim noktalarından biriydi. Emniyet Müdürlüğü'nün birçok biriminin katılımıyla oluşturulan ekipler, şüpheli gördükleri kişi ve araçları durdurdu. Şüphelilere Genel Bilgi Taraması (GBT) ve üst araması yapılırken, araçlar da didik didik arandı. Aramalara Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü'nün uzman köpeklerinden "Lucky" de katıldı.

 

Görüntü Dökümü:

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-Taksim Meydanı

-Uygulama noktası

- Polis ekipleri

-Araçların durdurulması

-Kişilerin ve araçların aranması

-Polis köpeği Lucky'nin aramaları

Genel ve detay görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 09:53 Kaynak: DHA

Taksim, Huzur, İstanbul, Yeditepe, 3. Sayfa
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