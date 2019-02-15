Son Dakika Haberleri: İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' Denetimi

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' Denetimi

1 saat önce

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA-İSTANBUL'da 'Yeditepe Huzur' denetimi gerçekleştirildi.

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' Denetimi, System.String[]
Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA-İSTANBUL'da 'Yeditepe Huzur' denetimi gerçekleştirildi. 2019 yılında 4'üncüsü düzenlenen denetimler kapsamında kurulan arama noktalarında aramalar yapıldı.

Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri katıldı. Denetimler kapsamında şüpheli araçlar durdurularak aranırken, çok sayıda kişi de genel bilgi taramasından (GBT) geçirildi. Denetim noktalarında birisi de Kadıköy Altıyol Kuşdili Caddesi oldu. Şüpheli araçları durduran ekipleri arama yaparken sürücüler ve yolcular GBT'den geçirildi. Narkotik köpeği 'Zorro'da denetime katılarak araçların içerisi ve bagaj kısmında arama yaptı. Özel Harekat Polisleri de denetim noktasında geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:32 Kaynak: DHA

DHA, Huzur, Yeditepe, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avcılar'da Vahşet: 1 Buçuk Yaşındaki Kızına... Kaşıkçı Cinayetinde "Çiğ Et" Muamması

Şehir Magandası, Küçük Çocuğun Başına Silah Dayayıp "Sıkarım Kafana" Diyerek Tehdit Etti Metris Cezaevinde Yangın Çıktı! Dumandan Etkilenen Mahkumlar Hastaneye Kaldırıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 00:54:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' Denetimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]