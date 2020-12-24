İstanbul'da Yeditepe Huzur denetimi - Son Dakika

İstanbul'da Yeditepe Huzur denetimi

24.12.2020 14:34
İstanbul'da Yeditepe Huzur denetimi, System.String[]

İSTANBUL'da 39 ilçede 'Yeditepe Huzur Denetimi' gerçekleştirildi.

İsa ALMAÇAYIR/ - İSTANBUL'da 39 ilçede 'Yeditepe Huzur Denetimi' gerçekleştirildi. Denetimlere polis helikopteri havadan destek verirken, narkotik köpekleri de araçlarda uyuşturucu araması yaptı. İstanbul'da 39  ilçede aynı zamanda 'Yeditepe Huzur Denetimi 2020/27' denetimi gerçekleştirildi. Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri yerde denetim yaparken, polis helikopteri de ekiplere havadan destek verdi. Denetim noktalarından biri de Kadıköy Kuşdili Caddesi'ydi. Polis ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdurarak, didik didik aradı. Araçta bulunanlara ise Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.  "Pars" adlı narkotik köpeği de durdurulan araçlarda uyuşturucu araması yaptı. Fatih Millet Caddesi'nde de yapılan denetimlerde şüpheli görülen araçlar durduruldu, sürücülere

Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Denetimlere polis helikopteri de destek verdi.

(Fotoğraf)


İstanbul'da Yeditepe Huzur denetimi
İstanbul'da Yeditepe Huzur denetimi
İstanbul'da Yeditepe Huzur denetimi
İstanbul'da Yeditepe Huzur denetimi
İstanbul'da Yeditepe Huzur denetimi
İstanbul'da Yeditepe Huzur denetimi
İstanbul'da Yeditepe Huzur denetimi
İstanbul'da Yeditepe Huzur denetimi
İstanbul'da Yeditepe Huzur denetimi
İstanbul'da Yeditepe Huzur denetimi
İstanbul'da Yeditepe Huzur denetimi
İstanbul'da Yeditepe Huzur denetimi
İstanbul'da Yeditepe Huzur denetimi

Uyuşturucu, Yeditepe, İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da Yeditepe Huzur denetimi - Son Dakika


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