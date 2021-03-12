İSTANBUL'DA YEDİTEPE HUZUR DENETİMİ - Son Dakika

İSTANBUL genelinde eş zamanlı Yeditepe Huzur Denetimi yapıldı.

İstanbul'da 39 ilçede eş zamanlı asayiş denetimi yapıldı. Yeditepe Huzur Denetimi adı altında yapılan denetimleri çok sayıda şubeden polis ekipleri katıldı. Denetim kapsamında kurulan noktalarda şüpheli araçlar durduruldu, kişilere GBT taraması yapıldı. Denetim noktalarından biri de Kadıköy Kuşdili Caddesi'nde oldu. Buradaki denetimlerde, Aspar isimli narkotik köpeği araçlarda arama yaptı.