İSTANBUL'DA YEDİTEPE HUZUR DENETİMİ - Son Dakika

İstanbul genelinde eş zamanlı olarak 2021'in 10'ncu Yeditepe Huzur Denetimleri gerçekleştirildi. İstanbul genelinde birçok ilçede eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yılın 10'ncu Yeditepe Huzur denetimleri 11.00 sıralarında başladı.

Kadıköy Kuşdili Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlere, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Pars' isimli narkotik köpeği ve özel harekat polisleri katıldı. Ekipler, cadde üzerinden geçen şüpheli araçları tek tek durdurdu ve aramalar yaptı. Denetime polis helikopteri de destek verdi. Araç içindeki kişilerin üst aramaları ve kimlik sorgulamaları yapıldı.