İSTANBUL'DA YEDİTEPE HUZUR DENETİMİ -1 - Son Dakika

İstanbul'un birçok noktasında eş zamanlı olarak "Yeditepe Huzur " denetimleri yapıldı.

İstanbul genelinde birçok ilçede eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yılın 11'nci Yeditepe Huzur denetimi bugün yapıldı.

Kadıköy Kuşdili Caddesi'ndeki denetime, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve özel harekat polisleri katıldı. Ekipler, cadde üzerinden geçen şüpheli araçları tek tek durdurdu ve aramalar yaptı. Denetime polis helikopteri de destek verdi. Araç içindeki kişilerin üst aramaları ve kimlik sorgulamaları yapıldı.

Fatih Millet Caddesi üzerindeki kurulan denetim noktasında şüpheli araçlar durdurularak didik didik arandı. Aramalar sırasında bir araçtan demir beyzbol sopası çıktı. Şüpheli kişilerin de Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Denetimlere katılan narkotik köpeği "Alex" araçların içinde arama yaptı.