Üye Girişi
İSTANBUL'DA 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ - Son Dakika

İSTANBUL'DA 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ

28.05.2021 12:45

İSTANBUL'un birçok noktasında Yeditepe Huzur denetimleri yapıldı.

İSTANBUL'un birçok noktasında Yeditepe Huzur denetimleri yapıldı. Fatih ve Kadıköy'deki denetimlere özel harekat polisleri, narkotik köpekleri ve polis helikopteri de destek verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde eş zamanlı olarak Yeditepe Huzur denetimleri gerçekleştirdi. Uygulamaya özel harekat polisleri, narkotik köpekleri ve polis helikopteri de destek verdi. Fatih Millet Caddesi üzerindeki kurulan denetim noktasında şüpheli araçlar durdurularak didik didik arandı. Şüpheli kişilerin de Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Denetimlere katılan narkotik köpeği Bozo araçlarda arama yaparken, polis helikopteri de denetimlere havadan destek verdi.

Kadıköy Söğütlüçeşme'de yapılan denetimlerde de şüpheli araçlar durdurularak arandı. Sürücülerin ve şüpheli görülenlerin GBT'lerine bakıldı. Kadıköy'deki denetimlere polis ekipleri helikopterle havadan da destek verdi.

İSTANBUL'DA 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ
İSTANBUL'DA 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ
İSTANBUL'DA 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ
İSTANBUL'DA 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ
İSTANBUL'DA 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ
İSTANBUL'DA 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ
İSTANBUL'DA 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ
İSTANBUL'DA 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ
İSTANBUL'DA 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ
İSTANBUL'DA 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ
İSTANBUL'DA 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ
İSTANBUL'DA 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ
İSTANBUL'DA 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ

İstanbul, Kadıköy, Fatih, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan, "Beni nasıl açığa alacaklar" sözleri hakkında konuştu: Bunların yazılacağından haberdar değildim Boş tabut, cenaze aracının arkasında metrelerce sürüklendi! Yürekleri ağza getiren olay saniye saniye görüntülendi Boş tabut, cenaze aracının arkasında metrelerce sürüklendi! Yürekleri ağza getiren olay saniye saniye görüntülendi Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Özge Ulusoy, ilk estetik ameliyatını oldu Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Özge Ulusoy, ilk estetik ameliyatını oldu Bombaları art arda patlatan Trabzonspor'da Hamsik çılgınlığı yaşanıyor Bombaları art arda patlatan Trabzonspor'da Hamsik çılgınlığı yaşanıyor Taksim Camii'ne sığmayan kalabalık meydanı doldurdu! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirecek Taksim Camii'ne sığmayan kalabalık meydanı doldurdu! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirecek Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar Kızılyıldız-Partizan maçında sahaya damga vuran olay! Maç bitti, rakip kalecinin yanına gidip şortunu indirdi Kızılyıldız-Partizan maçında sahaya damga vuran olay! Maç bitti, rakip kalecinin yanına gidip şortunu indirdi Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım

Son Dakika Haberleri
14:05 Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan, "Beni nasıl açığa alacaklar" sözleri hakkında konuştu: Bunların yazılacağından haberdar değildim
14:02 Son Dakika! Selahattin Demirtaş, eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'na yönelik sözlerinden dolayı 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı
13:54 Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Özge Ulusoy, ilk estetik ameliyatını oldu
13:51 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın, Taksim Camii'nin minberine kılıçla çıkmamasının nedeni tarihi bir geleneğe dayanıyor
13:50 Bombaları art arda patlatan Trabzonspor'da Hamsik çılgınlığı yaşanıyor
13:44 Taksim Camii açıldı! Özellikleriyle Selçuklu ve Osmanlı geleneğini sürdürüyor
13:18 Fatih Terim konusunda Mustafa Cengiz son noktayı koydu: İnsan düşmanıyla çalışmaz
13:12 Taksim Camii'ne sığmayan kalabalık meydanı doldurdu! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirecek
13:08 Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar
13:06 Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı
İnternetten alçı saksı sattı, hayatı değişti İnternetten alçı saksı sattı, hayatı değişti         
14:11
Kuyumcular, kripto para yatırımcılarını uyardı: Sonunuz mortgage mağdurları gibi olabilir Kuyumcular, kripto para yatırımcılarını uyardı: Sonunuz mortgage mağdurları gibi olabilir         
14:03
Son Dakika! Selahattin Demirtaş, eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'na yönelik sözlerinden dolayı 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı Son Dakika! Selahattin Demirtaş, eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'na yönelik sözlerinden dolayı 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı         
14:02
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın, Taksim Camii'nin minberine kılıçla çıkmamasının nedeni tarihi bir geleneğe dayanıyor Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın, Taksim Camii'nin minberine kılıçla çıkmamasının nedeni tarihi bir geleneğe dayanıyor         
13:52
Taksim Camii açıldı! Özellikleriyle Selçuklu ve Osmanlı geleneğini sürdürüyor Taksim Camii açıldı! Özellikleriyle Selçuklu ve Osmanlı geleneğini sürdürüyor         
13:44
Leyla Aydemir davasıyla ilgili kan donduran ses kaydı ortaya çıktı: Ses etme duyulursa beni öldürürler Leyla Aydemir davasıyla ilgili kan donduran ses kaydı ortaya çıktı: Ses etme duyulursa beni öldürürler         
13:12
Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı         
13:07
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı         
11:18
Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi         
10:38
Mezarlıkta beyaz çarşaf şakası yaptılar, o anları kaydettiler Mezarlıkta beyaz çarşaf şakası yaptılar, o anları kaydettiler         
10:10
Fahriye Evcen, karizmatik bir karesini paylaşan Burak Özçivit'e yorum yaptı: Çok tatlısınız beyefendi Fahriye Evcen, karizmatik bir karesini paylaşan Burak Özçivit'e yorum yaptı: Çok tatlısınız beyefendi         
10:06
Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı         
10:02
Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi         
09:29
Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı         
09:05
Daha önceki photoshop kazalarını unutun! Dansöz Asena resmen yüzünü değiştirdi Daha önceki photoshop kazalarını unutun! Dansöz Asena resmen yüzünü değiştirdi         
22:46
Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu         
17:31
Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş         
17:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2021 14:14:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İSTANBUL'DA 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement