İstanbul'da Yeditepe Huzur denetimi - Son Dakika

Özgür EREN - Murat KORKMAZ-Ömer ÇETİNASLAN/ İSTANBUL'da "Yeditepe Huzur " denetimleri gerçekleştirildi. Taksim ve Fatih'teki ve Kadıköy'deki denetimlere özel harekat polisleri ve narkotik köpekleri de destek verdi. Ayrıca Taksim'deki denetime polis helikopteri de havadan katıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından İstanbul genelinde eş zamanlı olarak 'Yeditepe Huzur' denetimi gerçekleştirildi. Taksim'deki denetimler kapsamında Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yerde denetim yaparken polis helikopteri de havadan destek verdi. Taksim Meydanı'nda araçlar tek tek durdurularak arandı. Araçta bulunanlar Genel Bilgi Taraması (GBT)'den geçirilirken, turistlere de üst araması yapıldı. Narkotik köpeği 'Wisha' da durdurulan araçlarda uyuşturucu araması yaptı. Narkotik köpeği 'Wisha' ilgi odağı oldu. Bazıları köpeği sevdi.

Fatih'teki denetimlere özel harekat polisleri ve narkotik köpekleri de destek verdi. Millet Caddesi üzerindeki kurulan denetim noktasında şüpheli araçlar durdurularak didik didik arandı. Şüpheli kişilerin de Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Denetimlere katılan narkotik köpeği "Ateş" de durdurulan araçlarda arama yaptı.Kadıköy Kuşdili Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimlerde de ekipler, cadde üzerinden geçen şüpheli araçları tek tek durdurdu ve aramalar yaptı. Denetime polis helikopteri de destek verdi. Araçlarda arama yapan narkotik köpeği Alf'e yoldan geçenler ilgi gösterdi.