Son Dakika Haberleri: İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' Denetimi (Beşiktaş)

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' Denetimi (Beşiktaş)

1 saat önce

İSTANBUL'da 'Yeditepe Huzur' denetimi gerçekleştirildi.

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' Denetimi (Beşiktaş), System.String[]
İSTANBUL'da 'Yeditepe Huzur' denetimi gerçekleştirildi. 2019 yılında 5'incisi düzenlenen denetimler kapsamında kurulan arama noktalarında şüpheli kişiler ve araçlar arandı.

İstanbul genelinde yapılan denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler katıldı. Denetimler kapsamında şüpheli araçlar durdurularak aranırken, çok sayıda kişi de genel bilgi taramasından GBT geçirildi. Denetim noktalarında birisi de Şişli Vali Konağı Caddesi oldu. Şüpheli araçları durduran ekipler arama yaparken, sürücüler ve yolcular GBT'den geçirildi. Aramalara polis köpeği de katıldı. Bir diğer arama noktası da Beşiktaş, Kuruçeşme oldu. Polis burada kurduğu arama noktasında şüpheli gördüğü araçları tek tek durdurarak arama yaptı. Denetimlere Polis helikopteri de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:28 Kaynak: DHA

Beşiktaş, Huzur, Yeditepe, İstanbul, Güncel
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