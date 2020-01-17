İstanbul'da Yeditepe Huzur denetimi yapıldı - Son Dakika

İSTANBUL genelinde birçok ilçede eş zamanlı olarak " Yeditepe Huzur Denetimi 2020/2" gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinden ekiplerin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, şüpheli bulunan araçlar durdurulup içleri aranırken, araçtaki kişiler ile bazı yayaların üstleri arandı, kimlik kontrolünden geçirildi. Denetimlere polis helikopteri havadan destek verdi.

Oluşturulan noktalardaki denetimler sırasında özel harekat polisleri çevre güvenliğini sağladı.

Kadıköy Kuşdili Caddesi ile Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen denetimlerde ekipler, şüpheli araçları durdurarak didik didik aradı. Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı. Hassas burunlu narkotik köpekleri şüpheli araçlar üzerinde ve içinde aramalar yaptı.

- İstanbul