İSTANBUL'DA 'YEDİTEPE HUZUR' DENETİMİ YAPILDI - Son Dakika

İSTANBUL genelinde eş zamanlı olarak bu yılın ikincisi olan 'Yeditepe Huzur' denetimleri gerçekleştirildi.

Kadıköy Kuşdili Caddesi'nde saat 19.00 21.00 arası gerçekleştirilen denetimlere, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Pars' isimli narkotik köpeği ve özel harekat polisleri katıldı. Ekipler, cadde üzerinden geçen şüpheli araçları tek tek durdurarak aramalar yaptı. Araç içindeki kişilerin üst aramaları ve kimlik sorgulamaları yapıldı.