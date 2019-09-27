İstanbul'da yeditepe huzur denetimleri 1

Kamera Ramazan EĞRİ-Özgür EREN-Gamze ŞİMŞEK-Murat SOLAK-Cemil ÖZDEMİR İstanbul Dha

İstanbul genelinde farklı noktada gerçekleştirilen Yeditepe Huzur denetimleri yapıldı. Denetimlere polis helikopteri destek verirken, hassas burunlu köpekler de görev aldı.

İstanbul'un birçok noktasında eş zamanlı olarak 17'inci Yeditepe Huzur denetimleri gerçekleştirildi. Maltepe Gülsuyu Köprüsü, Küçükçekmece ve Beşiktaş'ta yapılan denetimlere, ilçe emniyet müdürlüğü, trafik, motorize yunus ekipleri katıldı. Özel harekat polislerinin çevre güvenliğini sağladığı denetimlere polis helikopteri havadan destek verdi. Ekipler, şüpheli gördükleri araçları durdurarak didik didik aradı. Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı. Aynı zamanda cadde üzerinden geçen minibüsler ve ticari taksiler kontrol edildi. Hassas burunlu narkotik köpekleri şüpheli araçlardaki aramalarda görev aldı.