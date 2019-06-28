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İSTANBUL'DA YEDİTEPE HUZUR DENETİMLERİ

23 dakika önce

İstanbul'da "Yeditepe Huzur-10" asayiş denetimi yapıldı.

İSTANBUL'DA YEDİTEPE HUZUR DENETİMLERİ, System.String[]

İstanbul'da "Yeditepe Huzur-10" asayiş denetimi yapıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan 2019 yılının 10'uncu denetimine, ilçe emniyet müdürlükleri ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube  Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Denetimler sırasında özel harekat polisleri çevrede güvenlik önlemi alırken, polis helikopteri denetimleri havadan kontrol etti. Denetimler kapsamında şüpheli araç ve otobüslerde aramalar yapıldı. Kadıköy Kuşdili Caddesi ile Beşiktaş'ta bulunan denetim noktalarında çok sayıda kişi genel bilgi taramasından (GBT) geçirildi. Ekipler şüpheli kişi ve araçları durdurarak, inceledi. Aramalara narkotik ve patlayıcı maddelere duyarlı olan polis köpekleri de katıldı. Denetimlerin gece yarısına kadar süreceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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(BEŞİKTAŞ)
-Polislerden detaylar
-Arabalardan aramalardan detaylar
-Özel harekat polisi ve önlem alan polislerden detaylar
-Polis helikopteri detayları
-Aranan vatandaşlardan detaylar
- Araç aramaları
-Narkotik köpeğinin aramaları
-Genel ve detaylar
(KADIKÖY)
-Kadıköy denetim noktası
-Polislerin araçları durdurması
-Araçlarda arama yapılması
-GBT'ndan geçirilenlerin üzerlerinin aranması
-Özel Harekat polisleri
-Su isimli narkotik köpeği
-Genel bilgi taramasından detay  
 -Genel ve detaylar
 


Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:51 Kaynak: DHA
Huzur, Yeditepe, İstanbul, Güncel
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