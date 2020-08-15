İSTANBUL'DA YEDİTEPE HUZUR DENETİMLERİ - Son Dakika

İstanbul genelinde 168 noktada bin 468 polisin katılımıyla Yeditepe Huzur Denetimi gerçekleştirildi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da kurulan kontrol noktalarına gelerek denetimleri koordine etti.

İstanbul genelinde Yeditepe Huzur Denetimleri gerçekleştirildi. Kent genelinde 168 yere kurulan kontrol noktalarında araçlar durduruldu. Denetimde kişilerin üzerleri ve araçları aranırken GBT sorgulaması yapıldı. Denetimlere özel harekat polisleri ve polis helikopteri destek verdi. Hassas burunlu narkotik köpekleri de durdurulan araçlarda arama yaptı.

İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRÜ ZAFER AKTAŞ DA KATILDI

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sultangazi'de kurulan kontrol noktalarına gelerek denetimleri koordine etti. Aktaş görevli polisler ve vatandaşlarla sohbet etti. Esnafı da ziyaret eden Aktaş, çalışanları maske konusunda uyardı.

Açıklamalarda bulunan Aktaş, İstanbul'da dün ilçe bazında uygulamalarda bulunduk. Bugün ise il genelinde 168 noktada bin 468 personel, helikopter ve detektör köpeklerle beraber uygulama yaptık. Bu uygulamalar ise iki periyot halinde oldu. Sabahleyin de birer saatler aralığında devam edecek. Bu uygulamamız her gün sabah öğlen ve ilerleyen saatlerde olacak. İstanbul'un daha huzurlu daha güvenli olması için elimizden gelen çabayı arkadaşlarımızla beraber gösteriyoruz. 24 saat bazında görev alacağız. Her olay yerinde bizler olacağız ve uygulamalarımız da devam edecek. diye konuştu.