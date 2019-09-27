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İstanbul'da "yeditepe huzur" denetimleri - bakırköy

1 saat önce

Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul Dhaİstanbul genelinde farklı noktada gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" denetimleri yapıldı.

İstanbul'da

Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul Dha

İstanbul genelinde farklı noktada gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" denetimleri yapıldı. Denetimlere polis helikopteri destek verirken, hassas burunlu köpekler de görev aldı.

İstanbul'un birçok noktasında eş zamanlı olarak 17'inci "Yeditepe Huzur" denetimleri gerçekleştirildi. Maltepe Gülsuyu Köprüsü, Küçükçekmece ve Beşiktaş'ta yapılan denetimlere, ilçe emniyet müdürlüğü, trafik, motorize yunus ekipleri katıldı. Özel harekat polislerinin çevre güvenliğini sağladığı denetimlere polis helikopteri havadan destek verdi. Ekipler, şüpheli gördükleri araçları durdurarak didik didik aradı. Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı. Aynı zamanda cadde üzerinden geçen minibüsler ve ticari taksiler kontrol edildi. Hassas burunlu narkotik köpekleri şüpheli araçlardaki aramalarda görev aldı.

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Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:29 Kaynak: DHA
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