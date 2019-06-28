İstanbul'da Yeditepe Huzur Denetimleri - KADIKÖY
50 dakika önce
İSTANBUL'da "Yeditepe Huzur-10" asayiş denetimi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:56 Kaynak: DHA
İSTANBUL'da "Yeditepe
Huzur-10" asayiş denetimi yapıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan 2019 yılının 10'uncu denetimine, ilçe emniyet müdürlükleri ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Denetimler sırasında özel harekat polisleri çevrede güvenlik önlemi alırken, polis helikopteri denetimleri havadan kontrol etti. Denetimler kapsamında şüpheli araç ve otobüslerde aramalar yapıldı. Kadıköy
Kuşdili Caddesi ile Beşiktaş
'ta bulunan denetim noktalarında çok sayıda kişi genel bilgi taramasından (GBT) geçirildi. Ekipler şüpheli kişi ve araçları durdurarak, inceledi. Aramalara narkotik ve patlayıcı maddelere duyarlı olan polis köpekleri de katıldı. Denetimlerin gece yarısına kadar süreceği öğrenildi.
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