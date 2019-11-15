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İstanbul'da "Yeditepe Huzur" uygulaması

6 saat önce

İstanbul'da İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulamasında helikopter destekli denetim yapıldı.

İstanbul'da İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulamasında helikopter destekli denetim yapıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından akşam saat 20.00'den sonra başlatılan asayiş uygulamasına, narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerininde aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi katıldı.

Kadıköy'de, şüpheli kişilere yönelik yapılan Genel Bilgi Taramasında (GBT) aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde geniş çaplı bir arama yapıldı. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlar da kontrol edildi. Ayrıca eğitim köpeği de uyuşturucu madde aramasında kullanıldı. Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek verirken uygulamanın gece geç saatlere kadar süreceği öğrenildi.

(Mustafa Biçer/İHA)

İstanbul'da Yeditepe Huzur uygulaması

Yeditepe, İstanbul, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:20 Kaynak: İHA
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