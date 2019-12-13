İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması - Son Dakika
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İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması

6 saat önce

İstanbul kent genelinde gerçekleştirilen 'Yeditepe Huzur' adlı asayiş uygulamasında helikopter destekli denetimler yapıldı.

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması, System.String[]

İstanbul kent genelinde gerçekleştirilen 'Yeditepe Huzur' adlı asayiş uygulamasında helikopter destekli denetimler yapıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından akşam saatlerinde başlatılan asayiş uygulamasına, narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi katıldı. Taksim Meydanı ve Fatih'te şüpheli kişilere yönelik yapılan Genel Bilgi Taramasında (GBT) aranan kişiler, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde geniş çaplı bir arama yapıldı. Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışların kapatıldığı kontrollerde, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçlar da kontrol edildi. Ayrıca 'Leo' isimli eğitimli köpek de uyuşturucu madde aramalarında kullanıldı. Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek verirken uygulamanın gece geç saatlere kadar süreceği öğrenildi.

(Medeni Topaloğlu-Vedat Bayraktar/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:20 Kaynak: İHA
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