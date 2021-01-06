İstanbul'da Yeditepe Huzur Uygulaması - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeditepe Huzur Uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 389 şahıs ile 569 yoklama kaçağı yakalandı. Uygulamalarda 3 kilo 821 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 178 bin lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri bugün çok sayıda personelin katılımıyla Yeditepe Huzur Uygulaması gerçekleştirdi. Ekipler birinci aşamada 78 noktada 664 personel, 1 polis helikopteri, 2 deniz limanı şube botuyla 11.00-13.00 saatleri arasında, ikinci aşamada ise 78 noktada, 2 deniz limanı şube botu ve 624 personelin katılımıyla 13.00-15.00 saatleri arasında sabit yol uygulaması yaptı. Uygulamalarda 110 bin 80 şahsın GBT sorgulaması yapılarak, çeşitli suçlardan aranan 389 şahıs ile 569 yoklama kaçağı yakalandı. 43 adet ruhsatsız tabanca, 3 kilo 821 gram uyuşturucu madde, 819 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen 105 bin 195 lira, 2 bin 224 dolar ve 10 euro ele geçirildi. 14 bin 489 araç ve 226 motosiklet kontrol edilirken, 756 araç ve motosiklete işlem yapıldı. Toplamda 18 araç trafikten men edilerek 178 bin lira para cezası kesildi. - İSTANBUL