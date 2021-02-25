İstanbul'da 'Yeditepe Huzur Uygulaması' - Son Dakika

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur Uygulaması'

25.02.2021 00:29
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur Uygulaması', System.String[]

İstanbul genelinde 'Yeditepe Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi.

İstanbul genelinde 'Yeditepe Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi. Helikopter destekli yapılan uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 661 şahıs ile 307 yoklama kaçağı yakalanırken, 40 adet ruhsatsız tabanca ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul'un 39 ilçesinde aynı anda gerçekleştirilen 'Yeditepe Huzur Uygulaması'na İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bin 261 personel katıldı. 152 noktada gerçekleştirilen uygulamaya polis helikopteri ve özel harekat polisleri de destek verdi.

Uygulamanın bilançosu açıklandı

Yapılan uygulamada 114 bin 870 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 661 şahıs ve 307 yoklama kaçağı yakalandı. Polis ekiplerince yapılan aramalarda 40 adet ruhsatsız tabanca ile 459 adet fişek, 4 bin 906 gram uyuşturucu madde, 341 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen 11 bin 280 Türk Lirası ele geçirildi. Trafikte kontrol edilen 19 bin 467 araç ve 611 motosiklet içerisinden 882 araç ve motosiklete işlem yapılırken, 14 araç trafikten men edildi. Bu işlemler sonucunda ise 127 bin 613 Türk Lirası para cezası uygulandı. - İSTANBUL

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur Uygulaması'
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur Uygulaması'
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur Uygulaması'
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur Uygulaması'
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur Uygulaması'
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur Uygulaması'

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Ruhsatsız Silah, Uyuşturucu, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da 'Yeditepe Huzur Uygulaması' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Paloma Faith, fazla süt üreten göğüslerinin ağrısını dindirmek için çözümü lahanada buldu Davutoğlu'ndan Berat Albayrak açıklaması: Bakan yapmayın diye Erdoğan'a yalvardım ABD'de koronavirüsün daha tehlikeli yeni bir türü bulundu TBMM'ye iletilen fezlekelerin detayları belli oldu: 28'i HDP'li vekiller hakkında Bakım merkezinde zihinsel engelli gencin darbedildiği anların görüntüleri ortaya çıktı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Muhammed Emin Saraç'ın cenazesindeki kalabalık görüntülerle ilgili özür diledi Evinde çıkan yangında her şeyi küle dönen Çılgın Sedat'a belediye kapılarını açtı Erdoğan'dan zincir marketlerin fahiş fiyat uygulaması sonrası talimat: Tarım Kredi marketlerinin sayısı artırılacak
İYİ Parti HDP'lilerin fezlekesiyle ilgili tavrını netleştirdi: TBMM'ye geldiğinde İYİ Parti HDP'lilerin fezlekesiyle ilgili tavrını netleştirdi: TBMM'ye geldiğinde "Evet" oyu vereceğiz         
01:01
'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisi kadrosuna Çukur'un ünlü oyuncusunu dahil ediyor 'Uyanış: Büyük Selçuklu' dizisi kadrosuna Çukur'un ünlü oyuncusunu dahil ediyor         
23:47
Kraliçe 2. Elizabeth'in kocası Prens Philip'in ölüm senaryosu belli oldu Kraliçe 2. Elizabeth'in kocası Prens Philip'in ölüm senaryosu belli oldu         
23:08
Kayseri Valisi Günaydın'dan 'normalleşme' değerlendirmesi: Bu tabloya göre mümkün değil Kayseri Valisi Günaydın'dan 'normalleşme' değerlendirmesi: Bu tabloya göre mümkün değil         
22:36
Ünlü oyuncu Eda Ece koronavirüse yakalandı Ünlü oyuncu Eda Ece koronavirüse yakalandı         
21:44
Milan, yeni sözleşme için Hakan Çalhanoğlu'na 4 milyon euro teklif etti Milan, yeni sözleşme için Hakan Çalhanoğlu'na 4 milyon euro teklif etti         
19:53
Brezilyalı şarkıcı Anitta'nın anüsüne yaptırdığı dövme görüntüleri internete sızdı Brezilyalı şarkıcı Anitta'nın anüsüne yaptırdığı dövme görüntüleri internete sızdı         
17:46
Batuhan Karadeniz bu sezon Hekimoğlu Trabzon'da 18 gol ve 3 asistlik bir performansa imza attı Batuhan Karadeniz bu sezon Hekimoğlu Trabzon'da 18 gol ve 3 asistlik bir performansa imza attı         
17:06
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan Kerimcan Durmaz'a özel defile: Olaysın Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'tan Kerimcan Durmaz'a özel defile: Olaysın         
15:12
Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun "128 milyar doları ne yaptın, kime verdin?" sorusuna Erdoğan'dan yanıt         
14:41
Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırmıştı! Olayın altından yasak aşk çıktı Fabrikanın kapılarını kilitleyip genç kadına saldırmıştı! Olayın altından yasak aşk çıktı         
14:10
Kendisinden yardım isteyen kadının aylık 7 bin lira geliri olduğunu duyan vali, şaşkına döndü Kendisinden yardım isteyen kadının aylık 7 bin lira geliri olduğunu duyan vali, şaşkına döndü         
12:12
Köpeklerin parçalamaya çalıştığı su samurunu yoldan geçen vatandaş kurtardı Köpeklerin parçalamaya çalıştığı su samurunu yoldan geçen vatandaş kurtardı         
11:23
Tosuncuk'un iadesinin talep edildiği Brezilya'dan yanıt geldi: Burada değil Tosuncuk'un iadesinin talep edildiği Brezilya'dan yanıt geldi: Burada değil         
11:05
Kendisinden 11 yaş küçük Emre Aslan ile birlikte olan İrem Derici, aşkını ilan etti Kendisinden 11 yaş küçük Emre Aslan ile birlikte olan İrem Derici, aşkını ilan etti         
10:35
21 yıldır topladığı akreplerden panzehir yapan adam, karışımı ilk olarak eşinde denemiş 21 yıldır topladığı akreplerden panzehir yapan adam, karışımı ilk olarak eşinde denemiş         
08:15
Devlet hastanesinde skandal olay! İki çalışan cinsel ilişkiye girerken yakalandı Devlet hastanesinde skandal olay! İki çalışan cinsel ilişkiye girerken yakalandı         
22:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2021 01:16:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da 'Yeditepe Huzur Uygulaması' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei