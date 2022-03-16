İstanbul'da "Yeditepe Huzur Uygulaması" - Son Dakika
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İstanbul'da "Yeditepe Huzur Uygulaması"

16.03.2022 19:59

İstanbul'da "Yeditepe Huzur Uygulaması" kapsamında asayiş denetimi yapılıyor.

İstanbul'da "Yeditepe Huzur Uygulaması" kapsamında asayiş denetimi yapılıyor.

Kent genelindeki uygulamada Taksim Meydanı, Millet Caddesi ve Altıyol Kuşdili Caddesi başta olmak üzere belirlenen birçok noktada polis ekiplerince asayiş kontrolleri gerçekleştiriliyor.

Uygulamaya Asayiş Şube Müdürlüğü, ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı polisler ile Özel Harekat ekipleri katılıyor.

Denetimde, araçlar durdurularak sürücü ve araçların belgeleri inceleniyor.

Araçlarda arama yapan ekipler, sürücülerin ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini gerçekleştiriyor.

Polis helikopterinin destek verdiği uygulamada narkotik köpekleri de kullanılıyor.

Denetimlerin gece saatlerine kadar süreceği öğrenildi.

İstanbul'da Yeditepe Huzur Uygulaması
İstanbul'da Yeditepe Huzur Uygulaması
İstanbul'da Yeditepe Huzur Uygulaması

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da 'Yeditepe Huzur Uygulaması' - Son Dakika


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