İstanbul'da Yeditepe Huzur Uygulaması'nın sonuçları duyuruldu - Son Dakika

İstanbul'da Yeditepe Huzur Uygulaması'nın sonuçları duyuruldu

27.03.2021 00:53
İstanbul'da Yeditepe Huzur Uygulaması'nın sonuçları duyuruldu, System.String[]

İstanbul'un 39 ilçesinde gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında 112 bin 602 kişinin genel bilgi taraması (GBT) sorgusu yapılarak 121 bin 480 Türk Lirası ceza kesildi.

İstanbul'un 39 ilçesinde gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında 112 bin 602 kişinin genel bilgi taraması (GBT) sorgusu yapılarak 121 bin 480 Türk Lirası ceza kesildi.

26 Mart Cuma Günü İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Yeditepe Asayiş Uygulaması 76 noktada 645 personel, 1 Polis helikopteri, 2 Deniz Limanı Şube Botu Katıldığı uygulama 11.00-13.00 saatleri arasında sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamanın ikinci aşamasında 76 noktada, 600 personel ve (2) Deniz Limanı Şube Botu katılımı ile 13.00-15.00 saatleri arasında sabit yol uygulaması gerçekleştirildi.

Yapılan uygulamada 112 bin 602 şahsın GBT Sorgulaması yapıldı. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 496 şahıs ile 319 yoklama kaçağının yakalandığı öğrenildi. 35 adet ruhsatsız tabanca ve 171 fişek ile 4 bin 95 gram uyuşturucu madde, 9546 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uygulamada uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen 2 bin 115 Tük Lirası ele geçirildi. 17 bin 861 araç ve 18 bin 163 motosiklet kontrol edildi. 716 araç ve motosiklete işlem yapılarak toplamda 9 araç trafikten men edilerek 121 bin 480 Türk Lirası para cezası kesildi. - İSTANBUL

Türk Lirası, İstanbul, Asayiş, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da Yeditepe Huzur Uygulaması'nın sonuçları duyuruldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Milli Görüş'ün kanalında bomba Berat Albayrak iddiası: Bakan olarak geri dönüyor Milli Görüş'ün kanalında bomba Berat Albayrak iddiası: Bakan olarak geri dönüyor 57 yaşındaki Hülya Avşar'dan yıllara meydan okuyan paylaşım 57 yaşındaki Hülya Avşar'dan yıllara meydan okuyan paylaşım Poyraz Karayel dizisinin 'Taş Kafa'sı Cem Cücenoğlu, yeni haliyle görenleri şoke ediyor Poyraz Karayel dizisinin 'Taş Kafa'sı Cem Cücenoğlu, yeni haliyle görenleri şoke ediyor Ünlü markanın çikolata kavanozundan başka bir markaya ait çikolata paketi çıktı Ünlü markanın çikolata kavanozundan başka bir markaya ait çikolata paketi çıktı Rusya'dan gövde gösterisi! S-400 füzeleri 700 kilometre uzaklıktaki hedefi vurdu Rusya'dan gövde gösterisi! S-400 füzeleri 700 kilometre uzaklıktaki hedefi vurdu Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor Türkiye'den çekileceğini açıklayan Honda, Gebze'deki tesislerini HABAŞ'a devrediyor Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na Vatandaştan Kılıçdaroğlu'na "Muhtar bile olamazsın" tepkisi Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! "Pazara gidiyoruz" diyerek evden çıkan iki elti aynı adama kaçtı
Kağıt toplayan sığınmacıyı darbedip motosikletini yakan saldırganlar serbest bırakıldı Kağıt toplayan sığınmacıyı darbedip motosikletini yakan saldırganlar serbest bırakıldı         
01:12
Alman Bakan Giffey, Türk mahallesinde ilk kez çiğ köftenin tadına baktı, verdiği tepki güldürdü Alman Bakan Giffey, Türk mahallesinde ilk kez çiğ köftenin tadına baktı, verdiği tepki güldürdü         
00:51
3 çocuğunu biçare bırakıp gittiği adam dolandırıcı çıktı, kadının tepkisizliği stüdyodakileri çıldırttı 3 çocuğunu biçare bırakıp gittiği adam dolandırıcı çıktı, kadının tepkisizliği stüdyodakileri çıldırttı         
00:13
İmajını tazeleyen Merve Boluğur, yeni sevgilisinin yüzünü gösterdi İmajını tazeleyen Merve Boluğur, yeni sevgilisinin yüzünü gösterdi         
23:08
ABD Başkanı Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İklim Zirvesi daveti ABD Başkanı Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İklim Zirvesi daveti         
23:06
İngiltere'den müjde gibi araştırma: Pfizer-BioNTech aşısı ilk dozunda 'mükemmel koruma' sağlıyor İngiltere'den müjde gibi araştırma: Pfizer-BioNTech aşısı ilk dozunda 'mükemmel koruma' sağlıyor         
21:59
Bıçaklanarak öldürülen 4 çocuk annesi kadın, son nefesinde katilinin adını söyledi Bıçaklanarak öldürülen 4 çocuk annesi kadın, son nefesinde katilinin adını söyledi         
18:03
Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu Hamza Dağ'dan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Danışmanım değil, büroda personel olarak çalışıyordu         
15:03
220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu 220 kilogram kaldırmaya çalışırken göğüs kası kemikten koptu         
13:06
Zerrin Özer'e tecavüz eden kişiyle karıştırılan Güner Ümit isyan etti Zerrin Özer'e tecavüz eden kişiyle karıştırılan Güner Ümit isyan etti         
13:00
Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık         
12:39
Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı Kızıyla fotoğrafını paylaşan Gökhan Özoğuz'un siyah ojeleri dikkatlerden kaçmadı         
12:21
Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde "tam kapanmaya" gidilebilir         
10:39
Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu         
09:45
Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı         
09:31
İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye İlişki vaadiyle çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye "Yarasa Kız" operasyonu: 115 gözaltı         
09:07
Şiddet gördüğü kocasını öldüren kadını, kızı idam etti Şiddet gördüğü kocasını öldüren kadını, kızı idam etti         
09:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2021 01:38:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da Yeditepe Huzur Uygulaması'nın sonuçları duyuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei