İSTANBUL'DA YEDİTEPE HUZUR UYGULAMASI YAPILDI - Son Dakika

İSTANBUL'DA YEDİTEPE HUZUR UYGULAMASI YAPILDI

İSTANBUL'da Yeditepe Huzur uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya katılan İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, vatandaşlara maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı ile akşam saat 19.00'dan itibaren il genelinde 'Yeditepe Huzur' uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya; Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele (TEM), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik Şube müdürlükleri ekiplerinin aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi katıldı.

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da yapılan denetlemeleri, Büyükçekmece'de takip etti. Aktaş, denetim noktasında bulunan polis memurlarına selam verdikten sonra çevredeki vatandaşlarla sohbet etti. Denetimleri Albatros Sahili'nde takip eden Aktaş, vatandaşlara maske ve sosyal mesafe kurallarını hatırlattı.

Denetimler sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdürü Aktaş, "Bu akşam Büyükçekmece'deyiz. 150 noktada 1500 personelimizle birlikte uygulama yapıyoruz. İstanbullun güvenliği için her noktada varız. Her bölgede uygulamalarımız devam ediyor. Pandemi kuralları doğrultusunda vatandaşlarımıza sosyal mesafe ve maske takması konusunda bilgilendirmeler yapıyoruz" dedi.

Uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi.

- İstanbul