İstanbul'da Yeditepe Huzur uygulaması yapıldı - Son Dakika

İstanbul'da Yeditepe Huzur uygulaması yapıldı

İSTANBUL'da Yeditepe Huzur uygulaması gerçekleştirildi.

İSTANBUL'da Yeditepe Huzur uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya katılan İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, vatandaşlara maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı ile akşam saat 19.00'dan itibaren il genelinde 'Yeditepe Huzur' uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya; Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele (TEM), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik Şube müdürlükleri ekiplerinin aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi katıldı. İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da yapılan denetlemeleri, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da yapılan denetlemeleri, Büyükçekmece 'de takip etti. Aktaş, denetim noktasında bulunan polis memurlarına selam verdikten sonra çevredeki vatandaşlarla sohbet etti. Denetimleri Albatros Sahili'nde takip eden Aktaş, vatandaşlara maske ve sosyal mesafe kurallarını hatırlattı.Denetimler sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdürü Aktaş, "Bu akşam Büyükçekmece'deyiz. 150 noktada 1500 personelimizle birlikte uygulama yapıyoruz. İstanbullun güvenliği için her noktada varız. Her bölgede uygulamalarımız devam ediyor. Pandemi kuralları doğrultusunda vatandaşlarımıza sosyal mesafe ve maske takması konusunda bilgilendirmeler yapıyoruz" dedi. Uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi.



Son Dakika

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan penaltı yorumu: Kural böyle

ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan'dan gündemi sarsacak itiraf: Koronavirüs insan yapımı, raporum hazır

Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı, alev aldı! Sürücü yanarak can verdi

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Neftçi Bakü, ligde Sumgayıt'a yenildi

İtalya Başbakanı Conte, Doğu Akdeniz gerginliğinde safını belli etti: Yunanistan ve Rum Kesimi ile dayanışma içindeyiz

Alman vekil, Türk bayrağından rahatsız oldu: Bir daha göstermeyin, gölgesinde kalıyoruz

Fenerbahçe, lig açılışında 11 yıl sonra deplasmanda kazandı

ABD'li model Kylie Jenner, göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çekti

Tuğba Ekinci aşk orucunu bozdu! Sevgilisiyle ardı ardına romantik paylaşımlar yaptı

Meteoroloji'den 13 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı

Son Dakika: Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı: Tansiyonun düşmesi için bazılarının sadece susması yeter

Mide bulandıran olay! Genç kadına çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler

Zimbabve'den her ay 100 milyon dolar değerinde altın kaçırılıyor

Son Dakika: Van'da düzenlenen terör operasyonunda 3 askerimiz şehit oldu

ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği yağların analiz sonuçlarında kutu içeriğinde ağır metal tespit edildi