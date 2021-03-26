İstanbul'da "Yeditepe Huzur Uygulaması" yapıldı - Son Dakika

Denetlemeler sırasında, kırmızı ışıkta geçtiği tespit edilen moto kurye durdurularak ceza yazıldı. Kırmızı ışıkta geçmediğini iddia eden moto kuryeye drone tarafından kayıt altına alınan ihlal anı izletildi.

Polis ekipleri, denetimlerde şüpheli görülen kişilerin GBT sorgulamasını yaparken bazı araç, mekan ve iş yerlerinde de aramalar gerçekleştirdi.

İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerinden polislerin katılımıyla kent genelinde saat 11.00'de başlayan uygulama, 13.00'te sona erdi. Uygulamaya, helikopterle havadan da destek verildi.

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