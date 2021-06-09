İstanbul'da "Yeditepe Huzur Uygulaması" yapıldı - Son Dakika

İstanbul genelinde helikopter destekli "Yeditepe Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerinden polislerin katılımıyla Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy'de saat 14.00'te başlayan uygulama, 16.00'da sona erdi.

Polis ekipleri, denetimlerde şüpheli görülen kişilerin GBT sorgulamasını yaparken bazı araçlarda aramalar gerçekleştirdi.

Narkotik köpeklerinin kullanıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek verdi.

Denetlemeler sırasında, belgesi eksik olan, plakası standarda göre olmayan sürücülere cezai işlem uygulandı.