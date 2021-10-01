"Yeditepe Huzur Uygulaması" kapsamında denizde denetim yapıldı - Son Dakika

İstanbul'da "Yeditepe Huzur Uygulaması" kapsamında sürücülerle yolculara yönelik denetimler yapıldı.

Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy ilçeleri başta olmak üzere İstanbul'un birçok noktasında saat 19.00'dan itibaren polis ekiplerince denetimler gerçekleştirildi.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanları ile Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat polisleri katıldı.

Helikopterle havadan desteklenen uygulamalarda, kontrol noktalarında durdurulan araçtakilere kimlik kontrolü yapan ekipler, şüpheli gördükleri kişilerin üstünü aradı.

Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de denizde denetim yaptı. Ekipler, Haliç ve Ortaköy açıklarında tur ve balıkçı teknelerini durdurarak evrak kontrolü gerçekleştirdi.

Taksim Meydanı'ndaki uygulamada ise trafik ekipleri sürücü ve araçların belgelerini incelerken, asayiş ekipleri de kişi ve araçlara yönelik arama yaptı.

Kent genelindeki uygulama saat 21.00'de sona erdi.