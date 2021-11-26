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İstanbul'da "Yeditepe Huzur Uygulaması" yapıldı - Son Dakika

İstanbul'da "Yeditepe Huzur Uygulaması" yapıldı

26.11.2021 20:50
İstanbul'da "Yeditepe Huzur Uygulaması" yapıldı

İstanbul'da düzenlenen "Yeditepe Huzur Uygulaması" kapsamında sürücüler ile yolculara yönelik denetim yapıldı.

İstanbul'da düzenlenen "Yeditepe Huzur Uygulaması" kapsamında sürücüler ile yolculara yönelik denetim yapıldı.

Kent genelindeki uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli, ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanları ile Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri katıldı.

Helikopterle havadan desteklenen uygulamalarda, kontrol noktalarında durdurulan araçtakilere kimlik kontrolü gerçekleştiren ekipler, şüpheli gördükleri kişilere üst araması yaptı.

Taksim Meydanı'ndaki uygulamalarda, trafik ekipleri sürücü ve araçların belgelerini inceledi. Asayiş ekipleri de kişi ve araçlara yönelik arama gerçekleştirdi.

Uygulamada narkotik dedektör köpeği de kullanıldı.

İstanbul'da Yeditepe Huzur Uygulaması yapıldı
İstanbul'da Yeditepe Huzur Uygulaması yapıldı
İstanbul'da Yeditepe Huzur Uygulaması yapıldı
İstanbul'da Yeditepe Huzur Uygulaması yapıldı
İstanbul'da Yeditepe Huzur Uygulaması yapıldı

Yeditepe Huzur Uygulaması, İstanbul, Narkotik, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da 'Yeditepe Huzur Uygulaması' yapıldı - Son Dakika


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