İstanbul'da Yeditepe Huzur uygulamasına İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı - Son Dakika

İstanbul'da Yeditepe Huzur uygulamasına İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı

İSTANBUL - İstanbul genelinde helikopter destekli "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı doğrultusunda akşam saat 19.00'dan itibaren il genelinde 'Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi. Asayiş uygulamasına Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi katıldı. İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da yapılan uygulamaları Küçükçekmece'de denetledi. Aktaş denetim noktasında bulunan polis memurlarına selam verdikten sonra çevrede bulunan vatandaşlar ile de sohbet etti. Maskesi olmayan vatandaşları da uyaran Aktaş, uygulamaya katılan narkotik köpeklerine de ilgi gösterdi. Esnaf ziyareti sırasında ise dönerci esnafı İl Emniyet müdürü Aktaş'a döner ikramında bulundu.

"Her gün her ilçede uygulamalarımız devam edecek"

Küçükçekmece'deki denetim noktasına gelen İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş yaptığı açılamada, "İl genelinde uygulamalarımıza devam ediyoruz. Bu akşamda 165 noktada 1500 civarında personel ile hava destekli denizden havadan karadan, narkotik köpeklerle beraber, genellikle narkotik timler aracılığı ile yapacağımız uygulamalar var. Uygulamalarımız devam ediyor şok uygulamalarımız var. Bundan sonra da her gün her ilçede uygulamalarımız devam edecek. Halkımızın huzur ve güvenliği için bu uygulamalar devam edecek" şeklinde konuştu.