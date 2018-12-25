Son Dakika Haberleri: İstanbul'da 'Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi' Yapıldı

İstanbul'da 'Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi' Yapıldı

1 saat önce

Harun UYANIK-İSTANBUL DHA-'YENİ Nesil Girişimcilik Zirvesi' Beşiktaş'ta bulunan bir otelde gerçekleştirildi.

İstanbul'da 'Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi' Yapıldı, System.String[]
Harun UYANIK-İSTANBUL DHA-'YENİ Nesil Girişimcilik Zirvesi' Beşiktaş'ta bulunan bir otelde gerçekleştirildi. Zirvede girişimciliğin ekonomik büyümedeki önemi tartışıldı. Zirveye Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile iş ve ekonomi dünyasından çok sayıda isim katıldı. 

 

Zirve kapsamında düzenlenen panele sanatçı ve iş kadını Hülya Avşar'da katıldı. Avşar, panelde yaptığı konuşmada oyunculukla başlayan, TV şovu ve sahne ile devam eden girişimcilik hikayesini anlattı. Başarılı olmak için insanın kendisine güvenmesinin esas olduğunu anlatan Avşar, hedefi olan ve bu hedefe doğru yürüyenlerin, girişim hikayelerinde başarısız olmalarının mümkün olmadığını söyledi.

 

GYİAD Başkan Yiğit Savcı ise yaptığı konuşmada dijital dönüşüme dikkat çekerek, "Bu zihinsel bir dönüşüm. Bütün eski iş yapma şekillerinin dönüştüğünü gözlemlediğimiz bir yüzyıldayız artık. Bugün bankacılık sektörü de kendisini hızla dönüştürmeye çalışıyor. Sağlık ve tarım sektörü de dönüşmeye çaba gösteriyor. Bu çerçevede biz de bireyde, kurumlarda, toplumda dönüşüm diyerek yeni nesil bir sivil toplum anlayışı ortay koyduk. Bireyin dönüşümünü iş dünyasında bilhassa girişimcilikte daha çok kadının olabilmesi için, kadının dönüştürücü gücüyle eşleştiriyoruz. Kurumların dönüşümü için de dijital dönüşümden bahsediyoruz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 08:28 Kaynak: DHA

DHA, Ekonomi
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