İstanbul'da 'yeni normal' denetimleri;  26 bin 245 işletme denetlendi - Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul 'da 15-21 Haziran tarihleri arasında 'Yeni normal' denetimleri yapıldı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yapılan denetimlere ilişkin bilgi paylaştı. Vali Yerlikaya'nın paylaşımında," İstanbul'da 15-21 Haziran tarihleri arasında 'YENİ NORMAL' denetimleri kapsamında; 26.245 işletme denetlendi, 179 işyerine cezai işlem uygulandı. Kurallara uyalım, uymayanları uyaralım." ifadeleri yer aldı.

İSTANBUL'da 'Yeni normal' denetimleri kapsamında 15-21 Haziran tarihleri arasında 26 bin 245 işletme denetlenirken, 179 iş yerine ceza kesildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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