İSTANBUL'DA YENİ YIL HAZIRLIKLARI - Son Dakika
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İSTANBUL'DA YENİ YIL HAZIRLIKLARI

6 saat önce

Yeni yıla 12 gün kala İstanbul'da yeni yıl hazırlıkları sürüyor.

İSTANBUL'DA YENİ YIL HAZIRLIKLARI, System.String[]

Yeni yıla 12 gün kala İstanbul'da yeni yıl hazırlıkları sürüyor. İstanbul'un işlek caddelerinde ve meydanlarındaki ağaçlar ışıklandırıldı. Sokakları adeta lamba gibi aydınlatan ağaçlara zaman zaman ışıklandırılmış binalar eşlik etti. İstanbul'un en çok turist çeken noktalarından birisi olan İstiklal Caddesi, cadde boyu yeni yıl ışıklarıyla donatıldı. Nişantaşı'nda ise yeni yıl süslemelerinin adresi Nişantaşı Meydanı oldu. Vatandaşların, Nişantaşı Meydanı'nda ışıklar ve süslerle donatılmış yılbaşı ağaçları ile hatıra fotoğrafı çektirdiği görüldü.

Görüntü dökümü:

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-İstiklal caddesi detay

-Nişantaşı Teşvikiye Caddesi detay

-Nişantaşı Meydanı detay

- Beşiktaş Meydanı detay

-Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi detay


Nişantaşı, Beşiktaş, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:46 Kaynak: DHA
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