İstanbul'da yeni yıl hazırlıkları - Son Dakika
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İstanbul'da yeni yıl hazırlıkları

6 saat önce

Yeni yıla 12 gün kala İstanbul'da yeni yıl hazırlıkları sürüyor.

Yeni yıla 12 gün kala İstanbul'da yeni yıl hazırlıkları sürüyor. İstanbul'un işlek caddelerinde ve meydanlarındaki ağaçlar ışıklandırıldı. Sokakları adeta lamba gibi aydınlatan ağaçlara zaman zaman ışıklandırılmış binalar eşlik etti. İstanbul'un en çok turist çeken noktalarından birisi olan İstiklal Caddesi, cadde boyu yeni yıl ışıklarıyla donatıldı. Nişantaşı'nda ise yeni yıl süslemelerinin adresi Nişantaşı Meydanı oldu. Vatandaşların, Nişantaşı Meydanı'nda ışıklar ve süslerle donatılmış yılbaşı ağaçları ile hatıra fotoğrafı çektirdiği görüldü.

İstanbul'da yeni yıl hazırlıkları

Nişantaşı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:03 Kaynak: DHA
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