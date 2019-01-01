Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Yeni Yılın İlk Gününde Yollar Boş Kaldı

İstanbul'da Yeni Yılın İlk Gününde Yollar Boş Kaldı

55 dakika önce

İstanbul'da yeni yılın ilk gününde yollar boş kaldı İstanbul'da yılın ilk gününde trafik yoğunluğu yüzde bir seviyesinde İstanbul'da yollar 2019'u boş karşıladıİSTANBUL - 2019'un ilk gününde İstanbul'daki trafik yoğunluğu, yerini bomboş yollara bıraktı.

İstanbul'da yeni yılın ilk gününde yollar boş kaldı
İstanbul'da yılın ilk gününde trafik yoğunluğu yüzde bir seviyesinde
İstanbul'da yollar 2019'u boş karşıladı

İSTANBUL - 2019'un ilk gününde İstanbul'daki trafik yoğunluğu, yerini bomboş yollara bıraktı. İBB'nin trafik yoğunluğu haritasına göre yollardaki yoğunluk oranı ise yüzde 1'e kadar düştü.
2019 yılının ilk gününde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluğu haritasına göre yollardaki yoğunluk yüzde 1'e kadar geriledi. İstanbul'daki yollarda alışıldık trafik görüntüleri yerine yolların boş olduğu görüntüler ortaya çıktı. 2019'un ilk gününün resmi tatil olmasının da etkisiyle yollardaki çeşitli boşluk çeşitli noktalardan çekilen görüntülerde gözler önüne serildi.
"İstanbul trafiği bomboş, keşke her zaman böyle olsa"
İstanbul'un boş yollara ise verdikleri tepkiler birbirinden farklı oldu. Yola çıkmak üzere hazırlık yapan bir sürücü, "Dün akşam herkes eğlendi, evinde dinleniyor. Trafik İstanbul'da böyle her zaman olsa keşke daha iyi oluyor. İstanbul trafiği bomboş" dedi. Taksicilik yapan başka bir sürücü ise, "Görüyorsunuz İstanbul bomboş, yılın ilk günü olduğu için herhalde. Bizde burada taksiciyiz oturuyoruz, bekliyorum böyle. Oturuyoruz, çay içiyoruz vakit öldürüyoruz" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:55 Kaynak: İHA

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