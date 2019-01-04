İstanbul'da Yeni Yılın İlk 'Yeditepe Huzur' Denetimi Yapıldı
55 dakika önce
İstanbul genelinde 39 ilçede "Yeditepe Huzur" asayiş denetimi yapıldı.
İstanbul
genelinde 39 ilçede "Yeditepe Huzur
" asayiş denetimi yapıldı. 2019 yılının ilk denetimine Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde yaklaşık 5 bin polis katıldı.
Huzur denetimleri kapsamında 39 ilçede şüpheli araç ve otobüslerde aramalar yapılırken bazı eğlence alanları ve iş yerleri denetlendi. Denetimlerde çok sayıda kişi de genel bilgi taramasından (GBT) geçirildi. Denetim noktalarından Taksim
Meydanı ve Kadıköy
'de de ekipler şüpheli kişi ve araçları durdurarak, didik didik aradı. Şüpheli kişilere Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapıldı. Aramalara narkotik ve patlayıcı maddelere duyarlı, uzman polis köpeği 'Wisha' da katıldı. Saat 20.00 itibariyle başlayan denetimlerin gece yarısına kadar süreceği açıklandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:16 Kaynak: DHA
CHP'nin İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Horon Tepti, Salon Coştu
İstanbul'un 39 İlçe Adayıyla Cuma Namazı Kılan Binali Yıldırım: Yaptıklarımız Yapacaklarımızın Teminatıdır
Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu Hakkında İlk Kez Konuştu: Başarılar Diliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: Önemli Zirve İstanbul'da Toplanacak