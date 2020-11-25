Yenikapı-Hacıosman metro seferinde aksama - Son Dakika

İstanbul'da Taksim metro istasyonundaki intihar girişimi nedeniyle M2 Yenikapı- Hacıosman hattında seferler aksadı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonunda, bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu belirtilerek, "Bu nedenle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır. Şişhane-Osmanbey istasyonları arasında İETT otobüsleriyle ücretsiz ring seferi yapılmaktadır." denildi.