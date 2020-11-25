Yenikapı-Hacıosman metro seferinde aksama - Son Dakika

Yenikapı-Hacıosman metro seferinde aksama
25.11.2020 19:31
İstanbul'da Taksim metro istasyonundaki intihar girişimi nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman hattında seferler aksadı.
İstanbul'da Taksim metro istasyonundaki intihar girişimi nedeniyle M2 Yenikapı- Hacıosman hattında seferler aksadı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonunda, bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu belirtilerek, "Bu nedenle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır. Şişhane-Osmanbey istasyonları arasında İETT otobüsleriyle ücretsiz ring seferi yapılmaktadır." denildi.
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