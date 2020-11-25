İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman metro seferleri normale döndü - Son Dakika

M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki seferler, Taksim istasyonunda bir kişinin intihar girişiminde bulunması nedeniyle Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapılıyordu.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonumuz işletmeye açılmış olup, seferlerimiz Yenikapı-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaya başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul 'da Taksim metro istasyonunda bir kişinin intihar girişimi nedeniyle aksayan M2 Yenikapı- Hacıosman hattındaki seferler normale döndü.

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