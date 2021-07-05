İstanbul'da yağmur etkili olmaya başladı - Son Dakika

İstanbul'da yer yer sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Vatandaşlara zor anlar yaşarken, yollar adeta göle döndü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da yağmur etkili olmaya başladı. Kağıthane tarafında etkili olmaya başlayan yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalanırken, bazıları da saçak altlarına saklandı. Adeta göle dönen yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
(Doğancan Cesur - Murat Horoz - Gülşah Kahveci/İHA)
Kaynak: İHA
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