İSTANBUL'DA YER YER TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR - Son Dakika

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İSTANBUL'DA YER YER TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR
6 saat önce
İstanbul'da, trafik yoğunluğu haritasına göre akşam saatlerinde yoğunluk yüzde 15 olarak ölçülürken, D 100 Karayolu ve TEM Otoyolunun bazı kesimlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.
İstanbul'da, trafik yoğunluğu haritasına göre akşam saatlerinde yoğunluk yüzde 15 olarak ölçülürken, D 100 Karayolu ve TEM Otoyolunun bazı kesimlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Mesai saatlerinin sona ermesinin ardından yola çıkan vatandaşlar birçok noktada trafik sıkıntısı yaşamazken, D 100 Karayolu Mecidiyeköy-15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Küçükçekmece- Avcılar yönünde ve TEM Otoyolu Bağcılar mevkiinde trafik yoğunluğu oluştu. Ayrıca Bahçelievler D-100 Karayolu'nda Şirinevler ve Yenibosna'da da trafik yoğunluğu yaşandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 08:09 Kaynak: DHA
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