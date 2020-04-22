İstanbul'da yer yer trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

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Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı

Son Dakika: İstanbul'da raydan çıkan tramvay, otobüse çarptı: Şoför ve vatman yaralandı

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Özçağdaş: 'İnşaat var mı' diye fotoğraf çektim