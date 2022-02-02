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İstanbul'da "Yeşil" Göktaşı Paniği - Son Dakika

İstanbul'da "Yeşil" Göktaşı Paniği

02.02.2022 01:24
İstanbul'da "Yeşil" Göktaşı Paniği

İstanbul'da dün akşam saatlerinde gökyüzünde süzülen yeşil tonlarındaki göktaşı kameralara yansıdı.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde gökyüzünde süzülen yeşil tonlarındaki göktaşı kameralara yansıdı.

İstanbul'da dün akşam saat 23.30 sıralarında gökyüzünden süzülen ve sonrasında göktaşı olduğu belirlenen yeşil ışık hüzmesi kameralara yansıdı.

KARTAL'DA GÖRÜNTÜLENDİ

Kartal'da seyir halinde olduğu sırada araç içi kamerası aracılığıyla göktaşını görüntüleyen sürücü o esnada durumu fark ederek şaşkınlık yaşadı.

Kaydedilen görüntülerde yeşil tonlarındaki bir cismin gökyüzünden kaydığı görülüyor.

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İstanbul, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji İstanbul'da 'Yeşil' Göktaşı Paniği - Son Dakika


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