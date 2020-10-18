İSTANBUL'DA YEŞİL PAPAĞANLAR... GİDEREK ÇOĞALIYOR KUŞLARIN YEM VE YUVALARINA ORTAK OLUYORLAR - Son Dakika

İSTANBUL'DA YEŞİL PAPAĞANLAR... GİDEREK ÇOĞALIYOR KUŞLARIN YEM VE YUVALARINA ORTAK OLUYORLAR

18.10.2020 10:31
İSTANBUL'DA YEŞİL PAPAĞANLAR... GİDEREK ÇOĞALIYOR KUŞLARIN YEM VE YUVALARINA ORTAK OLUYORLAR, System.String[]

YEMYEŞİL tüyleri, kırmızı gagalarıyla büyüleyici bir görüntüye sahip yeşil papağanları İstanbul'un çeşitli noktalarında görmek mümkün. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Yabani Hayvan Hastalıkları ve Ekolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.

YEMYEŞİL  tüyleri, kırmızı gagalarıyla büyüleyici bir görüntüye sahip yeşil papağanları İstanbul'un çeşitli noktalarında görmek mümkün. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Yabani Hayvan Hastalıkları ve Ekolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Özsoy, bu papağanların rahatlıkla adaptasyon sağlayıp çoğaldığını, kuş, sincap gibi ağaçlarda beslenen hayvanların yem ve yuvalarına ortak olması nedeniyle risk oluşturduğunu söyledi.

İstanbul, Ankara, İzmir gibi pek çok şehirde görülen ve görenleri şaşırtan yeşil papağanların sayısı gün geçtikçe İstanbul'da arttı. Özellikle Gülhane parkında, Florya ormanlarında ve pek çok koruda ziyaretçilere kendini gösteren yeşil papağanlar ise yemyeşil tüyleri ve kırmızı gagalarıyla dikkat çekiyor. Anavatanı tropikal ülkeler olan bu yeşil papağanları ülkemize görmek ise oldukça şaşırtıcı.

TÜRKİYE'YE NASIL GELDİĞİ BİLİNMİYOR

Türkiye'ye nasıl geldiği kesin olarak bilinmeyen ve hakkında pek çok rivayet bulunan yeşil papağanların sayısının arttığını ifade eden İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Yabani Hayvan Hastalıkları ve Ekolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Özsoy, "İstanbul'da iki türü var. İkisi de bakıldığında yeşil papağan gibi gözüküyor. Biri daha büyük 'İskender' papağan. Türkiye'ye ve Avrupa kıtasına nasıl geldiği çok bilinmiyor ama daha çok ticaret, nakil sırasında kaçarak geldiği ya da insanların evlerinde besleyip de dışarı kaçırdığı hayvanların uyum sağladığı düşünülüyor. Güney Akdeniz ve İstanbul bölgesinde iklim yavaş yavaş ılıman olmaya başladı. Bunlar da çok rahat bir şekilde ortam bulup çoğaldılar" dedi.

"YUVALARINA ZARAR VERDİKLERİ HAYVANLAR TEHLİKE ALTINDA"

Dışarıdan bakıldığında oldukça sevimli gözüken bu papağanların hiç de masum olmadığını belirten Prof. Dr. Özsoy, "Güzel gibi gözüküyorlar ama diğer türlere zararları var. İstilacı türler bunlar. Özellikle karga, güvercin, sincap gibi ağaçlarda beslenen hayvanların hem yuvalarına hem de yemlerine ortak oluyorlar. Onlarla mücadeleye giriyorlar. Oldukça mücadeleci hayvanlar. Tahmin ediyorum ki onlar güçlü çıkıyorlar, çünkü sayıları gün geçtikçe artıyor. Eskiden sadece Gülhane parkında, Florya ormanında vardı ancak şimdi her yerde görmek mümkün. Yemlerini yedikleri, yuvalarına zarar verdikleri hayvanlar ise tehlike altında. Bu kuşlarla ilgili sayımlar olmalı. Ne kadar var? hangi hayvanların yaşam alanlarını kısıtlıyorlar? Bütün bunlara bakmak lazım ama çok araştırma olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

"BU BİZE KÜRESEL ISINMAYI GÖSTERİYOR"Adaptasyonlarının çok güçlü olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özsoy, "Aslında anavatanları Hindistan, Pakistan, Afganistan gibi Güney Asya ülkeleri. Avrupa'nın pek çok ülkesinde de görülmeye başladılar.  Ağaçlardan düşen kestanelerle, tane yemlerle, meşe palamutlarıyla, insanların bıraktığı artıkla besleniyorlar. Rahatlıkla adaptasyon sağladılar ve çoğalıyorlar. Bu bize küresel ısınmayı gösteriyor. Eskiden İstanbul'da çok daha fazla kar yağardı, kışlar daha sert geçerdi. Şimdi sıcaklıklar sıfırın altında çok az düşüyor. Bu da onların adaptasyonunu kolaylaştırıyor" diye konuştu.

"ZAMANLA BURAYA ALIŞMIŞLAR"Özellikle Gülhane parkında sayıları oldukça fazla olan bu papağanlar vatandaşların da ilgisini çekiyor. Gülhane parkına gelen vatandaşlardan Zekayi Hakan, "Daha önce ağaçlarda kümeleşmiş halde gördüm. Burası onların doğası olmadığı için ilk gördüğümde çok şaşırdım ama başka yerlerde görünce de şaşırdım. Daha çok sıcak ülkelerde yaşıyorlar ama demek ki zamanla buraya da alışmışlar" dedi.Gülhane parkında 30 yıldır seyyar fotoğrafçılık yapan Lütfi Turanlı ise uzun yıllardır bu papağanları Gülhane parkında gördüğünü belirterek, "Her zaman denk geliyorum ama genelde akşamları çıkıyorlar. Bir rivayete göre Afrika'dan gelen gemiden kaçıyor ve Gülhane parkına gelerek burada çoğalıyorlar. Hepsi de aynı cins ve renkleri de yeşil. Sayıları da oldukça çok" diye konuştu.

"PAPAĞANLARI HEP KAFESTE GÖRÜYORDUK"

İstanbul'a ziyaret için Adana'da gelen vatandaşlardan Ahmet Bayram da papağanları görünce çok şaşırdığını söyledi. Bayram, "Topkapı Sarayı'nın içinde birden fazla papağan gördük. Çok etkileyiciydi. Başta gördüğümde inanamadım arkadaşıma gösterdim" dereken arkadaşı Mustafa Şahin, "İlk gördüğümüzde inanamadık burada bir görevliye sorduk binlerce papağan olduğunu söyledi. Papağanları hep kafeste görüyoruz, ağaçta görünce biraz şaşırdık" dedi.

- İstanbul
İSTANBUL'DA YEŞİL PAPAĞANLAR... GİDEREK ÇOĞALIYOR KUŞLARIN YEM VE YUVALARINA ORTAK OLUYORLAR
İSTANBUL'DA YEŞİL PAPAĞANLAR... GİDEREK ÇOĞALIYOR KUŞLARIN YEM VE YUVALARINA ORTAK OLUYORLAR
İSTANBUL'DA YEŞİL PAPAĞANLAR... GİDEREK ÇOĞALIYOR KUŞLARIN YEM VE YUVALARINA ORTAK OLUYORLAR
İSTANBUL'DA YEŞİL PAPAĞANLAR... GİDEREK ÇOĞALIYOR KUŞLARIN YEM VE YUVALARINA ORTAK OLUYORLAR
İSTANBUL'DA YEŞİL PAPAĞANLAR... GİDEREK ÇOĞALIYOR KUŞLARIN YEM VE YUVALARINA ORTAK OLUYORLAR
İSTANBUL'DA YEŞİL PAPAĞANLAR... GİDEREK ÇOĞALIYOR KUŞLARIN YEM VE YUVALARINA ORTAK OLUYORLAR
İSTANBUL'DA YEŞİL PAPAĞANLAR... GİDEREK ÇOĞALIYOR KUŞLARIN YEM VE YUVALARINA ORTAK OLUYORLAR
İSTANBUL'DA YEŞİL PAPAĞANLAR... GİDEREK ÇOĞALIYOR KUŞLARIN YEM VE YUVALARINA ORTAK OLUYORLAR
İSTANBUL'DA YEŞİL PAPAĞANLAR... GİDEREK ÇOĞALIYOR KUŞLARIN YEM VE YUVALARINA ORTAK OLUYORLAR
İSTANBUL'DA YEŞİL PAPAĞANLAR... GİDEREK ÇOĞALIYOR KUŞLARIN YEM VE YUVALARINA ORTAK OLUYORLAR
İSTANBUL'DA YEŞİL PAPAĞANLAR... GİDEREK ÇOĞALIYOR KUŞLARIN YEM VE YUVALARINA ORTAK OLUYORLAR

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa, Veteriner, İstanbul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA YEŞİL PAPAĞANLAR... GİDEREK ÇOĞALIYOR KUŞLARIN YEM VE YUVALARINA ORTAK OLUYORLAR - Son Dakika

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