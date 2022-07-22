İncelemede, biri kadın 5 kişiden oluşan hırsızlık şebekesinin yetkili servis gibi görünerek internete ilan verdiği, tamir için başvuran vatandaşların beyaz eşyalarını alarak dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

İstanbul 'da, internet üzerinden yetkili servis ilanı vererek beyaz eşyaların tamiri için kendilerine başvuranları dolandıran 5 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da yetkili servis kılığına girerek vatandaşları dolandıran 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.